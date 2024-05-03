Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya'da hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Malatya'da hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Malatya&#039;da hurdacılar sitesinde korkutan yangın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’da Hurdacılar Sitesi çöp toplama alanında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkiinde bulunan çöp toplama alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda plastik atığın tutuşarak alev aldığı yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Süheyl Batum seçimi kazanırsa göreve başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan MÜSİAD'da dünyaya İsrail tepkisi! "Kan ve gözyaşı istemiyoruz" - Gündem"Kan ve gözyaşı istemiyoruz"Meteoroloji uyardı, kışlıkları kaldırmayın! 20 il alarm verdi, kuvvetli yağış geliyor - Gündem20 ilde alarm seviyesi yükseldiKahramanmaraş depremlerinin sembollerindendi! Kahraman itfaiyecinin ani ölümü yasa boğdu - GündemKahraman itfaiyecinin ani ölümü yasa boğduValilik tarih verdi: Sele teslim olan Ankara için bir uyarı daha! - GündemSele teslim olan Ankara için bir uyarı daha!Sözcü'nün Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ait "Suudi Arabistan'da makam aracı" iddiası yalanlandı - GündemMakam aracı iddiasını ortaya atan Sözcü'ye yalanlama geldi15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk polise yakalandı: Beyoğlu'nda ortalık savaş alanına döndü! - GündemOrtalık savaş alanına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...