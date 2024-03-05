Malatya'da korkutan deprem! Kandilli duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bir yıl önce iki büyük depremle sallanan Kahramanmaraş ve çevresinde bugün üst üste depremler yaşanıyor.

Hatay'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Ortaköy-Akçadağ hattında 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem yerin 6.3 km derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.