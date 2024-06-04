Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Maltepe'de bomba alarmı! Ekipler harekete geçti

Maltepe'de bomba alarmı! Ekipler harekete geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Maltepe&#039;de bomba alarmı! Ekipler harekete geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul müdürüne sokak ortasında darp! 'Beni tanıdın mı?' deyip saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okul müdürüne sokak ortasında darp! 'Beni tanıdın mı?' deyip saldırdı - GündemOkul müdürüne sokak ortasında darp! 'Beni tanıdın mı?' deyip saldırdıBursa'da 100 hektarın kül olduğu yangın havadan görüntülendi - GündemBursa'da 100 hektarın kül olduğu yangın havadan görüntülendiTBMM Genel Kurulu'nda arbede! DEM Partili vekiller kürsüyü işgal etti - GündemTBMM Genel Kurulu'nda arbedeUşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybetti - GündemUşak'tan acı haber! 9. kattan düşen işçi hayatını kaybettiGaz ile freni karıştırdı, dükkana daldı - GündemGaz ile freni karıştırdı, dükkana daldıCumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararına yönelik peş peşe açıklamalar - Gündem"Erdoğan'ın yetkisi iptal edilemez"
Sonraki Haber Yükleniyor...