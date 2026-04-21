Manavgat'ta tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir operasyon daha yapıldı. Aralarında belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, irtikap, rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklu bulunan Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında devam eden soruşturma kapsamında; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

21 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlenen operasyonda verilen ifadeler ve elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında bulunan belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şükrü Sözen

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül 2025'te tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerindeki aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı. 2 Aralık 2025'te düzenlenen başka bir operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı..

Haberle İlgili Daha Fazlası