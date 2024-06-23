Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mardin'de düşen yıldırım yangına neden oldu

Mardin'de düşen yıldırım yangına neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mardin&#039;de düşen yıldırım yangına neden oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin Mazıdağı'nda yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ Mahallesi’nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bazı yerler kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FİLE Market bazı şubelerde 'nakit' ödeme seçeneğini kaldırıyorBakan Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlık yüzde 30 azaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi - GündemDiyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı yükseldiBir aileyi paramparça eden trafik kazası! Anne-baba öldü, 2 çocuk yetim kaldı - Gündemİzmir'de trajik kaza! Bir aile paramparça olduTatilciler dönüş yolunda! İşte trafiğin yoğun ve akıcı olduğu bölgeler... - Gündemİşte trafiğin yoğun ve akıcı olduğu bölgeler...Fatih'te 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan baba tutuklandı - GündemFatih'te 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşatan baba tutuklandıBeyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi boğuldu - GündemBeyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi boğulduŞanlıurfa'da termometreler sınırları zorluyor! Sıcaklık 50 dereceyi aştı - GündemŞanlıurfa'da termometreler sınırları zorluyor! Sıcaklık 50 dereceyi aştı
Sonraki Haber Yükleniyor...