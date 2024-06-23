Mardin'de düşen yıldırım yangına neden oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Mardin Mazıdağı'nda yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ Mahallesi’nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında bazı yerler kül olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.