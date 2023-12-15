Marmara için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat!

15 Aralık 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:06

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Soğuk, yağışlı hava koşulları geri döndü. Bu hafta sonu, yurt genelinde sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 7 günlük hava tahmin raporuna göre, bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların azalması ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

MGM'nin tahminlerine göre, İstanbul'da hızlı bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Dünkü 17 derecelik sıcaklık bugün 12 dereceye, yarın ise 8 dereceye kadar düşecek.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Ayrıca, Marmara bölgesi genelinde sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarıları yapıldı. Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarılar dikkat çekiyor.

YAĞIŞLAR GENELLİKLE YAĞMUR VE SAĞANAK ŞEKLİNDE

Ülkemizin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava beklerken, Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlı hava öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olabileceği bildirildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.