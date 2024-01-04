Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?

4 Ocak 2024 19:25 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 19:48

Arama motorlarına takılan Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağına seferler aksayınca vatandaşların direk aklına son günlerde artan intihar olayları geldi. Peki, Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti? İşte ayrıntılar...

MARMARAY AYRILIK ÇEŞMESİ'NDE SEFERLER NEDEN DURDURULDU?

İstanbul'un en çok tercih edilen ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'da hemen hemen her gün bir konuyla ilgili yaşanan gecikmeler vatandaşların aklına ilk intihar olayını getiriyor. Ancak Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi durağında yaşanan sefer aksaması nedeniyle teknik bir arıza olunabileceği de öne sürüldü. Bunun için yetkililerden açıklama bekleyen vatandaşlar arama motorlarında bu tarz sorulara yer verdi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama TCDD sitesinde ya da Marmaray resmi sayfalarında yer almadı. Vatandaşlar ise Ayrılık Çeşmesinde uzun kuyrukların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.