Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi seferlerinin aksamasından sonra vatandaşlar intihar olayını araştırdı. Teknik bir arıza mı yoksa intihar mı henüz kesin değil. Peki, Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Arama motorlarına takılan Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağına seferler aksayınca vatandaşların direk aklına son günlerde artan intihar olayları geldi. Peki,  Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti? İşte ayrıntılar...

    MARMARAY AYRILIK ÇEŞMESİ'NDE SEFERLER NEDEN DURDURULDU?

    İstanbul'un en çok tercih edilen ulaşım ağlarından biri olan Marmaray'da hemen hemen her gün bir konuyla ilgili yaşanan gecikmeler vatandaşların aklına ilk intihar olayını getiriyor. Ancak Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi durağında yaşanan sefer aksaması nedeniyle teknik bir arıza olunabileceği de öne sürüldü. Bunun için yetkililerden açıklama bekleyen vatandaşlar arama motorlarında bu tarz sorulara yer verdi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama TCDD sitesinde ya da Marmaray resmi sayfalarında yer almadı. Vatandaşlar ise Ayrılık Çeşmesinde uzun kuyrukların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Marmaray
    Haberler > Gündem > Marmaray Ayrılık Çeşmesi Seferleri neden durduruldu? Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağında biri intihar mı etti?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak? - Gündem2024 Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM'de ilk mesaide hangi konular yer alacak?'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!' - Gündem'Hamile kadını öldüreni idam etmeliyiz!'Seçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayı - GündemSeçil Erzan'ın kuzeniyle mesajlarında dikkat çeken Fatih Terim detayıSeçmen listeleri askıda - GündemSeçmen listeleri askıdaTürkiye'de yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler? - GündemTürkiye'de yakalanan Mossad ajanları kimler, nereliler?Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını pazar günü öğreneceksiniz - GündemErdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını pazar günü öğreneceksinizMSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması - GündemMSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklamasıMSB'den İngiliz mayın gemisi açıklaması: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemez - GündemMSB'den İngiliz mayın gemisi açıklaması: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemezOperasyon bölgeleri için yeni karar - GündemOperasyon bölgeleri için yeni kararAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargıda 'torpil' iddialarına cevap - GündemAdalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yargıda 'torpil' iddialarına cevap
    Sonraki Haber Yükleniyor...