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    Masaj salonunda çalışan kadına kezzap dehşeti! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı

    Çanakkale’de bir masaj salonunda dehşet anları yaşandı. Bir şahıs, salonda çalışan kadının yüzüne kezzap attı. Kadının çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırırken polis ekipleri şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

    Masaj salonunda çalışan kadına kezzap dehşeti! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sık sık gündeme gelen kezzap vakasının adresi bu kez Çanakkale'ydi.  Dehşete düşüne olay, dün akşam saat 17.00 sularında kent merkezi sınırlarında yer alan İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda meydana geldi.

    TARTIŞTIĞI KADININ YÜZÜNE KEZZAP ATTI

    İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, masaj salonuna gelen Ramazan A. adlı şahıs ile masaj salonu çalışanı Buket A. (24) arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan A. yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket A.'nın yüzüne attı.

    YANIK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

    Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buket A.'nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    Masaj salonunda çalışan kadına kezzap dehşeti! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı

    ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine’de gözaltına alınan 41 yaşındaki Ramazan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇanakkaleKezzapKadın
    Haberler > Gündem > Masaj salonunda çalışan kadına kezzap dehşeti! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı
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