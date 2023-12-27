Masaj salonunda çalışan kadına kezzap dehşeti! Çığlıkları mahalleyi ayağa kaldırdı

27 Aralık 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:02

Sık sık gündeme gelen kezzap vakasının adresi bu kez Çanakkale'ydi. Dehşete düşüne olay, dün akşam saat 17.00 sularında kent merkezi sınırlarında yer alan İsmetpaşa Mahallesi'nde, bir masaj salonunda meydana geldi.

TARTIŞTIĞI KADININ YÜZÜNE KEZZAP ATTI

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, masaj salonuna gelen Ramazan A. adlı şahıs ile masaj salonu çalışanı Buket A. (24) arasında nedeni henüz belli olmayan bir tartışma çıktı. Ramazan A. yanında getirdiği iddia edilen kezzabı Buket A.'nın yüzüne attı.

YANIK TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Buket A.'nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine’de gözaltına alınan 41 yaşındaki Ramazan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.