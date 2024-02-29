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    • Haberler > Gündem > Meclis'te 'el hareketi' tartışması

    Meclis'te 'el hareketi' tartışması

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TBMM, DEM Parti, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin kadına şiddetle ilgili grup önerisi konuşulurken ortam bir anda hararetlendi. AK Parti Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın, kendisine bir kadına yakışmayacak şekilde 'el hareketi'nde bulunduğunu söyleyerek işlem yapılmasını istedi.

    TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partinin grup önerisi görüşülürken kadın milletvekilleri arasında 'el hareketi' tartışması yaşandı.

    ÖNCÜ'DEN EL HAREKETİ İDDİASI

    AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın kendisine el hareketinde bulunduğunu belirterek Doğan hakkında işlem yapılmasını istedi.

    BOZDAĞ "GÖRÜNTÜ YOK" DEDİ, İŞLEM YAPMADI

    Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da görüntüleri inceleyecerek iddia edilen hareketi divan üyelerinin görmediğini belirtti.

    Bozdağ, "TRT'nin ve Meclis TV'nin kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir işlem yapma imkanımız bulunmamaktadır" dedi.

    "BİR ERKEĞİN BİLE YAPMAKTAN HİCAP DUYACAĞI DAVRANIŞ"

    AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da DEM Parti'li kadın milletvekilinin Öncü'ye yönelik, "bir erkeğin bile yapmaktan hicap duyacağı" davranışını tüm milletvekillerinin gördüğünü söyledi. DEM Parti'li Doğan'ın özür dilemesini istedi.

    Ancak Doğan, Öncü'ye yönelik bir el hareketi iddialarını reddetti.

    Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda DEM Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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