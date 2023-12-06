Mesut Yar, CHP’den belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı

6 Aralık 2023 11:51 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:06

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, sabah haberleri sunduğu haber kanalından bu sabah itibarıyla ayrılarak Datça Belediye Başkanlığı adaylığına başvurduğunu açıkladı.

Ünlü gazeteci Yar, ‘Mutlu ve Mesut bir Datça için Mesut Yar’ sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden 31 Mart Yerel ve Mahalli seçimlerinde Muğla’nın Datça ilçesi Belediye Başkanlığı görevine talip olduğunu duyurdu.

20 yıldır Datça’da olduğunu belirten Mesut Yar ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday olduğunu belirterek, “1900’lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça’da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça’da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTIĞI KANALA VEDA ETTİ

Yar, "Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim” sözleri ile hem çalıştığı kanala veda etti hem adaylığını duyurdu.

MESUT YAR KİMDİR?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar, 18 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha önce 2 kez evlenip boşanan ve Batuhan Yar isimli bir çocuğu bulunan Mesut Yar, 3. evliliğini 2012 senesinde Gazeteci ve Ajanda PR adlı şirketin patronu Ferda Çekem ile gerçekleştirdi. Ünlü sunucu, oyuncu ve televizyon eleştirmeni Mesut Yar baba tarafından aslen Erzurumludur.

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.