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Meteoroloji '4 il hariç' diyerek duyurdu! İstanbul için saat verildi, kuvvetli geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji &#039;4 il hariç&#039; diyerek duyurdu! İstanbul için saat verildi, kuvvetli geliyor
Hava Durumu, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mart 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve kar beklenen illeri belli oldu. Sadece 4 ilde yağış beklenmediğini açıklayan Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısı verdi, çığ tehlikesine karşı uyardı.

Mart ayının ilk günleri geride kaldı, bahar sağanakla birlikte geldi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde ve altında seyrederken, doğunun birçok bölgesi ise kara teslim. 8 Mart 2024 hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte sağanak bekleniyor. Muğla'da ise sarı kodlu uyarı verildi. İşte günün tahminleri...

4 KENT HARİÇ YURT GENELİNDE SAĞANAK VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji '4 il hariç' diyerek duyurdu! - 1. Resim

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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