Hatay'ı sağanak vurdu, caddeler göle döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 7 Mart 2024 06:11 - Güncelleme: 7 Mart 2024 07:02 - Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay, Haber

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle dönerken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi.