Hatay'ı sağanak vurdu, caddeler göle döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle dönerken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Hatay'da beklenen kuvvetli sağanak dün akşam saatlerinde başladı. İlerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
ULAŞIM AKSADI, SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
İskenderun ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı.
Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesini beklediklerini açıkladı, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı