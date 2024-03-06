Bahar havasına girenlere kötü haber... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu! Diz boyu kar geliyor

Yurt genelinde şubat ayı ılık geçti, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir özlediği kar manzaralarına hasret kaldı. Son cemrenin de toprağa düşüşü ile bahar havasına giren vatandaşlara Meteoroloji'den ve uzman meteorologlardan 'donduran' haber geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar aniden düşecek, ılık hava yerini kar soğuklarına bırakacak.

Meteoroloji'nin raporuna göre önümüzdeki üç gün Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışlı geçecek.

KUVVETLİ SANAĞAK VE KAR YAĞIŞI

Ege’nin yüksek kesimlerinde kuvvetli sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek 'dikkatli ve tedbirli olunmalı' uyarısında bulundu.

7 KENTE SARI KODLU UYARI

Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji şiddetli sağanak ve kuvvetli kar yağışı beklendiğine dikkat çekti.

BEYAZ ÖRTÜ EN AZ 50 CM'İ BULACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcaklıkların cuma gününden itibaren kuzey ve doğu bölgelerde 7 derece birden düşeceğini, soğuk havanın da yoğun bir kar yağışı getireceğini söyledi. Yerde 50 cm yeni kar birikeceğini belirten Şen, çığ tehlikesine de dikkat çekti.

Mega kent için de uyarıda bulunan Şen, "İstanbulda sıcaklık hafta sonu 10 derecenin altına düşer 2 günden sonra tekrar yükselir kar yok" dedi.

Yağışlı sistemin Ege'den başlayarak Doğu Anadolu bölgesine doğru ilerleyeceğini aktaran Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik ise, “Cuma ve Cumartesi günleri yağışlar aralıklarla devam edecek. Bu gelen sistemle birlikte sıcaklıklar hızla azalıyor. 5 ve 6 derecelik düşüş olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin altına inecek” dedi.

METROPOLLER DONACAK!

Çelik, yağışların hafta sonu boyunca devam edeceğini metropollerde de sıcaklığın 7 derece birden düşeceğini söyledi.

Bölgelerimizde beklenen hava durumu ise şöyle;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SİVAS 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

KARS -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu