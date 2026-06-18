Meteoroloji ve Orhan Şen’den peş peşe uyarı! Saat verildi, 19 ilde sağanak yolda
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji’den sağanak uyarıları peş peşe geldi. Son rapora göre bugün öğle saatlerinden 19 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak beklenen iller…
- Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
- Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugünkü hava durumu raporunda sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı.
- Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
- Sağanak yağış beklenen iller arasında Denizli, İzmir (iç kesimleri), Manisa, Muğla, Antalya (iç kesimleri), Burdur, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars, Van (kuzey ve doğusu) bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, öğle saatlerinden sonra 19 ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, şu ifadelere yer verdi:
Bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Boyabat) yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dikkat edilmelidir.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugünkü hava durumu raporunda sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri tek tek uyardı.
Açıklamada şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Son rapora göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 19 kente kritik uyarı: Dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara dikkat
Sağanak yağış beklenen iller ise şöyle;
|Şehirler
|Denizli
|İzmir (iç kesimleri)
|Manisa
|Muğla
|Antalya (iç kesimleri)
|Burdur
|Ankara
|Çankırı
|Eskişehir
|Konya
|Bolu
|Kastamonu
|Sinop
|Erzurum
|Kars
|Van (kuzey ve doğusu)