Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli sağanak uyarısının ardından bir uyarı da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, öğle saatlerinden sonra 19 ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, şu ifadelere yer verdi:

Bugün öğle saatlerinden sonra İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu, Muğla'nın iç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç Isparta ve Burdur), İç Anadolu'nun batısı (Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu ile Boyabat) yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dikkat edilmelidir.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugünkü hava durumu raporunda sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri tek tek uyardı.

Açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.