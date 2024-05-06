Meteoroloji'den 18 kent için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 18 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşların gök gürültülü sağanak nedeniyle tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
İŞTE UYARI YAPILAN 18 KENT
Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Mardin, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Malatya, Muş, Tunceli, Batman, Van, Siirt, Şırnak, Ardahan.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi