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Meteoroloji'den 18 kent için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den 18 kent için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 18 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde yaşayan vatandaşların gök gürültülü sağanak nedeniyle tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

İŞTE UYARI YAPILAN 18 KENT

Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Mardin, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Malatya, Muş, Tunceli, Batman, Van, Siirt, Şırnak, Ardahan.

Meteoroloji'den 18 kent için sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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