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Meteoroloji'den 21 kent için kırmızı ve turuncu kodlu uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meteoroloji&#039;den 21 kent için kırmızı ve turuncu kodlu uyarı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji toz taşınımıyla ilgili 17 kent için turuncu kodlu uyarı yayınladı. Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa içinse kırmızı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesinin yarın Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.

17 İLE TURUNCU, 4 İLE KIRMIZI UYARI

Diğer yandan Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana, Niğde, Karaman ve Konya için "turuncu"; Mersin, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa için "kırmızı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KIRMIZI KOD NE DEMEK?

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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