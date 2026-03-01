Meteoroloji'nin son raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi var. Batı'da ise hava sıcaklıkları 1-3 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE ÇIĞ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK 1-3 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı, eksi 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

