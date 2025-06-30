Meteoroloji'den temmuz öncesi son uyarı! İl il saydı, bu 9 kente dikkat

Meteoroloji 30 Haziran 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı, ayın son gününde sağanak ve fırtına beklenen iller belli oldu. 9 kent için sarı kodlu uyarı verilirken, il il beklenen sıcaklıklar da açıklandı. İşte bölge bölge günün hava sıcaklığı tahminleri ve detaylar...

Haziran ayının son gününde yurdun birçok bölgesi mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla kavrulurken, diğer yanda ise kuvvetli sağanak beklenen iller var. 9 kentte sarı kodlu uyarı verilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; hava Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Hava sıcaklığı Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM VAR

Yurt genelinde etkili olan sıcaklık mevsim normallerine inecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bugün Marmara'nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak'ta rüzgarın kuvvetli olacağını söyledi.

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde hafif yağış geçişi yaşanacağını ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentimiz yok" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının azalacağına dikkati çeken Macit, sıcaklığın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına düşeceğini belirtti.

Macit, 3 büyükşehir için yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildirerek, "Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 29-30 derece civarında olacak. İzmir'de ise sıcak hava devam edecek. Sıcaklık İzmir'de 36-37 derece olacak" dedi.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen 9 kenti açıkladı ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu bölgelerde yaşayanların kuvvetli fırtınaya ve ani sel/su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan 9 kent: Adana, Adıyaman, Artvin, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Van.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 19°C, 36°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde Güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık