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Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metrobüs, Yangın, Yoğunluk, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluşurken yangın, İETT görevlileri tarafından söndürüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Halıcıoğlu Haliç köprüsü girişinde yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yangına İETT görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı! - 1. Resim

Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı! - 2. Resim

YANGIN NEDENİYLE METROBÜS HATTINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluştu. Yanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler de normale döndü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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