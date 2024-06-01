Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı!

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2024 14:38 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme:

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Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluşurken yangın, İETT görevlileri tarafından söndürüldü. O anlar kameralara yansıdı.