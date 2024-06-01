Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı!
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluşurken yangın, İETT görevlileri tarafından söndürüldü. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, Halıcıoğlu Haliç köprüsü girişinde yaşandı. Beylikdüzü istikametinde seyreden metrobüsün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yangına İETT görevlileri yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.
Yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.
YANGIN NEDENİYLE METROBÜS HATTINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Yaşanan olay nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk oluştu. Yanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler de normale döndü.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı