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    Metropollerde saldırı talimatı veren terörist etkisiz

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    Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Metropollerde saldırı talimatı veren terörist etkisiz
    Mit, Pkk, Kuzey Irak, Terör

    Yeşil kategoride aranan ve büyükşehirlerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK'lı terörist 'Mizgin Guyi' kod adlı Sebahat Ormanlı, MİT'in SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Kadın Gençlik Topluluğu'nun (KJCK) 18 üyesinden biri ve sözde sorumlularından "Mizgin Guyi" kod adlı terörist Sebahat Ormanlı'nın Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla KJCK üyelerine talimatlar verdiği tespit edildi.

    Terör Arananlar Listesi'nde "yeşil kategori"de yer alan terörist Ormanlı'nın etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.

    KUZEY IRAK'TA SİHA OPERASYONU

    MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları sonucu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen terörist Ormanlı, intikal halindeyken SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    Metropollerde saldırı talimatı veren terörist etkisiz

    Örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Ormanlı'nın, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan Ormanlı'nın, 2022'den itibaren Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün KJCK yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

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