MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, özel hayat içerikli programların yasaklanmasını istediği kanun teklifinde yayın ilkelerine aykırılık durumlarında cezaların artırılmasını talep etti.

Haber Merkezi ANKARA - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, kamuoyunda tepki çeken gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerinde aile mahremiyetini ihlal eden içeriklerin yasaklanması için kanun teklifi verdi.

Teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, konut mahremiyetine, kişisel verilerine, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve malvarlıklarına ilişkin bilgi, belge, görüntü veya ses kayıtları, açık kamu yararı bulunmadıkça, haber verme sınırlarını aşacak ve insan onurunu zedeleyecek biçimde sunulamaması, reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanamayacağı öngörülüyor.

Kişilerin bu konuda açık rıza vermiş olmalarının yasağı ortadan kaldırmayacağı belirtilen teklifte, radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde; kişilerin özel hayatının aile içi ihtilaflarının, kaybolma hallerinin; tarafların yüzleştirilmesi, mahremiyetin alenileştirilmesi ya da ailevi çatışmaların teşhiri suretiyle yayın içeriğine dönüştürüldüğü türden programlara yer verilemeyeceği kaydediliyor.

Teklifte, bu ilkelere aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden yüzde beşine kadar idari para cezası verilmesi talep ediliyor. Karakoç teklifinin gerekçesinde, “Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır. Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” ifadesini kullandı.

