Milletvekili-bakan iletişimi güçleniyor! AK Parti’de istişare toplantıları meyvelerini verdi

Düzenli hâle getirilen toplantılarla sahadan gelen geri bildirimler doğrudan kabine üyelerine aktarılıyor. Bakanlar, problemlere daha hızlı cevap verebilmenin avantajını yaşıyor.

EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından sonra AK Parti milletvekillerinin, kabine üyelerine ulaşmada yaşadığı zorluklar sık sık gündeme geliyor ve eleştiri konusu oluyordu. Özellikle 2023 seçimlerine kadar devam eden bu sorun, son dönemde AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen milletvekili-bakan istişare toplantılarıyla çözüldü. AK Parti, halkın talep ve sorunlarını daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığı bu toplantıları düzenli hâle getirdi. Toplantılarda milletvekilleri, sahada vatandaşlardan gelen geri bildirimleri doğrudan kabine üyelerine aktarma fırsatı bulurken, Bakanlar da bu talepleri politika üretim süreçlerinde dikkate alarak daha etkin çözümler geliştiriyor.

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hem milletvekilleri hem de bakanlar bu istişarelerden oldukça memnun. Vekiller, halkın sesini kabineye daha kolay ulaştırabildiklerini belirtirken, bakanlar da sorunlara daha hızlı cevap verebilmenin avantajını yaşadıklarını ifade ediyor. Parti yönetimi, bu toplantıların yalnızca iletişim kanallarını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda AK Parti’nin halkla bağını daha da sağlamlaştırdığını vurguluyor. Bu yeni yaklaşım, AK Parti’nin hem iç dinamiklerini güçlendirirken hem de muhalefetin “ulaşılamazlık” eleştirilerine karşı somut bir adım olarak yorumlanıyor. İstişarelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Bu toplantılar, son dönemde hem parti içinde hem de kamuoyunda olumlu yankı bulurken, 2028 seçimleri öncesinde partinin halkla bağını daha da güçlendiriyor. Toplantıların, ilerleyen dönemde farklı formatlarla ve daha geniş katılımla devam etmesi bekleniyor.