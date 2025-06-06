Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Milli gurur yüksek uçup sert vurdu! SOM'dan tam isabet

Milli gurur yüksek uçup sert vurdu! SOM'dan tam isabet

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada milli seyir füzesi SOM'la ilgili gurur veren bir paylaşımda bulundu. SOM'un “SOM MB (Milli Bileşen)”versiyonu, test atışında hedefini başarıyla vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Milli gurur yüksek uçup sert vurdu! SOM'dan tam isabet - 1. Resim

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesinde yurt dışına bağımlılığın en aza indirildiğini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

Milli gururumuz SOM, yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu.

SOM'un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. 'Tam Bağımsız Türkiye' yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız.

"KAHRAMAN ORDUMUZUN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil, bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır." ifadesini kullandı.

Milli gurur yüksek uçup sert vurdu! SOM'dan tam isabet - 2. Resim

Görgün, emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederek, bunun TÜBİTAK, TÜBİTAK SAGE, Kale Jet Engines, ROKETSAN ve projede görev alan mühendis, teknisyen ve yönetici kadrosunun zaferi olduğunu vurguladı.

SOM'un yerli motorunun sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesi olduğuna işaret eden Görgün, şunları kaydetti:

Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve 'tam bağımsız savunma sanayi' vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayimizle, kahraman ordumuzun yanındayız.

Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, AR-GE laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe.

Kaynak: Anadolu Ajansı

14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybettiİntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Papara soruşturmasında yeni gelişme! Emekli doktorun kripto cüzdanından servet çıktı - GündemEmekli doktorun hesabından servet çıktıKurban Bayramı'nın ilk gününde Antalya sahilleri doldu taştı! - GündemAntalya sahilleri doldu taştı! Adım atacak yer yokCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonuŞehit Eren Bülbül'ün annesine DEM Parti'den sürpriz telefon - GündemŞehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefonVali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz - GündemVali Gül'den Darülaceze'ye ziyaret: Biz bir aileyizCumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü: Bayram ve hac organizasyonu tebriği - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'la görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...