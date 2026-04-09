Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, sosyal medya düzenlemeleri ile doğum izni ve sosyal destekleri kapsayan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 6 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek Darülaceze’ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer yardımlar vergi istisnası kapsamına alınacak.

DOĞUM İZNİNDE DEĞİŞİKLİK

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle kadın memurlar için doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılacak. Böylece doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık analık izni hakkı tanınacak. Sağlık durumunun uygun olduğunu belgeleyen memurlar, doğumdan önceki sürenin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.

KORUYUCU AİLE OLMAYA TEŞVİK

Düzenleme kapsamında, devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amacıyla yeni haklar da getirilecek. Buna göre, koruyucu aile olan memurlara çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin verilecek. Ayrıca sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanmasının önü açıldı.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nda yapılan değişikliklerle çocuklara yönelik hizmet modelleri yeniden tanımlanırken, “İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi”, “Koruyucu Aile” ve “Merkezi İzleme Sistemi” gibi kavramlar mevzuata eklenecek.

Öte yandan ekonomik destek mekanizması da yeniden düzenlenecek. Çocukların aile yanında desteklenmesini amaçlayan sosyal ve ekonomik yardımların üst sınırı en yüksek devlet memuru aylığı ile sınırlandırılırken, desteklerin yaş ve eğitim durumuna göre belirleneceği hüküm altına alınacak. Desteklerin süreli ve geçici olarak verilebileceği, belirli şartlarla 25 yaşına kadar devam edebileceği belirtildi.

Kanun teklifinin ilk 6 maddesinin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanvekili birleşime ara verdi. Komisyonun yerini almaması üzerine Genel Kurul, çalışmalarına daha sonra devam etmek üzere kapatıldı.

