MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle görüştü. Görüşmede Gazze saldırıları, insani kriz, Batı Şeria ve Mescid-i Aksa gündeme geldi. Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

TRT Haber'e göre; yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs’te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Hamas heyeti Ankara'da! Bakan Fidan ile kritik görüşme

HAMAS HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Görüşmeede İsrail’in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

