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MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bir dönem terör örgütü PKK’nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve sözde Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

ÖZEL GÖREVLENDİRME ALMIŞ

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

MİT, PKK'nın sözde sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi - 1. Resim

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde Kümek’in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü KÜMEK MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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