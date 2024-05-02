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Haberler > Gündem > Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana'da büyün yangın

Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana'da büyün yangın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana&#039;da büyün yangın

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana'da büyün yangın - 1. Resim

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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