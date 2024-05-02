Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana'da büyün yangın
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı