Motosiklet üretim tesisi alev alev! Adana'da büyün yangın

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Mayıs 2024 21:38 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 21:39 - Güncelleme:

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Adana'da bir motosiklet üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.