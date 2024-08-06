Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Köfteciye kurşun yağdırdılar

Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Köfteciye kurşun yağdırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de motosikletli 2 şüpheli köfteci dükkanına ateş açarak dehşet saçtı. Karın boşluğuna kurşun yiyen esnaf yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletle köfteci dükkanına gelen 2 şüpheliden biri, esnafa ateş açtı. Olay, Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 2 şüpheli, plakası henüz öğrenilemeyen bir motosikletle köfteci dükkanına geldi. Motosikletten inen T.U. isimli şahıs, dükkan sahibi D.B.'ye ateş açtı.

Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Köfteciye kurşun yağdırdılar - 1. Resim

ESNAF HASTANEYE KALDIRDI!

Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı! Köfteciye kurşun yağdırdılar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'te gurur dolu anlar! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu finaldeFenerbahçe nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da metro arızası! Seferler aksadı - Gündemİstanbul'da metro arızası! Seferler aksadıTürkiye soykırıma müdahil oluyor! TBMM heyeti UAD'e dilekçe sunacak - GündemTürkiye soykırıma müdahil oluyor! Meclis dilekçe sunacakCHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay çalışmaları hakkında açıklama - GündemKılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?Donald Trump, Elon Musk ile yapacağı söyleşinin tarihini açıkladı - GündemDonald Trump, Elon Musk ile söyleşi yapacak! İşte tarihiHakkari'deki aşiret kavgasında gençleri kanaat önderleri barıştırdı - GündemAşiret kavgasında araya kanaat önderleri girdiSıcaktan bunalan İstanbullular Beykoz sahilinde denize girdi - GündemSıcaktan bunalan kendini denize attı
Sonraki Haber Yükleniyor...