Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangına gece görüşlü helikopter sevk edildi

Muğla'da çıkan orman yangını, Milas'ın Sekköy Mahallesi'ni tehlikeye attı. Akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle alevlerle mücadelenin gece boyu devam edeceği belirtildi.

Muğla’nın Milas ilçesi Sekköy Mahallesinde 15.15’de başlayan orman yangını saatlerdir devam ediyor.

ALEVLERE MÜDAHALE GECE BOYU SÜRECEK

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri aynı anda sorumluluk bölgesi olan Aydın Söke’de başlayan orman yangınına da müdahale ediyor. Milas Ören arasında kalan Sekköy Mahallesinde ormanlık alanda başlayan orman yangını havanın kararması ile hava müdahalesi sona erdi.

Havanın kararmasına kadar yangına havadan 8 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyordu. Havanın kararması ile birlikte hava gücü devre dışı kalırken, yer ekipleri gece boyunca alevler ile mücadelesini sürdürecek.