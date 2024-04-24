Müşteri gibi geldi, dükkanın anahtarını çalmaya kalkınca dayak yedi

İstanbul Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, dükkan sahibi tarafından fark edilince dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre telefon dükkanına müşteri gibi giren yabancı uyruklu şahıs, bir süre işyeri sahibi ile konuştuktan sonra dükkan anahtarının masanın üzerinde olduğunu fark etti.

ANAHTARI ÇALINCA DAYAK YEDİ

Telefonu ile uğraşıyor gibi yapan şüpheli, dükkana müşterinin girmesini fırsat bilerek anahtarı çantasının içine koydu. Kısa süre sonra durumu fark eden dükkan sahibi ve arkadaşları şahsa vurmaya başladı. Olay sonrası dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Yaşanan hırsızlık anları ve sonrasında hırsızın dövüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.