Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Müşteri gibi geldi, dükkanın anahtarını çalmaya kalkınca dayak yedi

Müşteri gibi geldi, dükkanın anahtarını çalmaya kalkınca dayak yedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta müşteri gibi girdiği telefoncu dükkanının anahtarını çalmaya çalışan hırsız, dükkan sahibi tarafından fark edilince dayak yedi. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre telefon dükkanına müşteri gibi giren yabancı uyruklu şahıs, bir süre işyeri sahibi ile konuştuktan sonra dükkan anahtarının masanın üzerinde olduğunu fark etti.

ANAHTARI ÇALINCA DAYAK YEDİ

Telefonu ile uğraşıyor gibi yapan şüpheli, dükkana müşterinin girmesini fırsat bilerek anahtarı çantasının içine koydu. Kısa süre sonra durumu fark eden dükkan sahibi ve arkadaşları şahsa vurmaya başladı. Olay sonrası dükkan sahibi, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Yaşanan hırsızlık anları ve sonrasında hırsızın dövüldüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Kodlama' ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonuSerdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy açıklaması! Genç yıldız Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yer: Bursa! Holding binasını gece yarısı otomatik silahlarla taradılar - GündemYer: Bursa! Holding binasını gece yarısı taradılar'Kodlama' ile askeri okullara yerleştirdiler: Eski öğrencilere FETÖ operasyonu - GündemEski askeri öğrencilere FETÖ operasyonuDenizli kayıp kızlarını arıyor: Neşe'den 1,5 ay, Aslı'dan 3 gündür haber yok - GündemNeşe'den 1,5 ay, Aslı'dan 3 gündür haber yokFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisizBanka hesabını kiralayanlar dikkat! Yüksek kazanç peşinde koşarken dolandırılmayın - GündemYüksek kazanç isterken hayatlar kararıyorÖzel-Erdoğan görüşmesinin perde arkası! Hemen talimat vermiş - GündemErdoğan, salona geçer geçmez talimat vermiş
Sonraki Haber Yükleniyor...