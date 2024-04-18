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Giresun'da kuyumcu soygunu! Maskeli hırsızlar dakikalar içinde kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuyu soyan maskeli hırsızlar, çalıntı araçla kaçtı.

Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından dakikalar içerisinde soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi.

Soyguncu iki kişi çaldıkları altınlarla kuyumcudan çıkarken pompalı tüfekle havaya ateş ederek bir araca binerek kaçtı. Aracın çalıntı olduğu belirlenirken, polis her yerde kaçan şahısları arıyor.

Öte yandan çalınan altın miktarı ile ilgili bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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