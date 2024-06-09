Nehir'de kaybolan çocuktan haber alınamıyor! Arama çalışmaları devam ediyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde arkadaşlarıyla beraber Murat Nehri'ne giren çocuktan haber alınamıyor. AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri arama kurtarma çalışmalarına hız kazandırdı.

Önceki gün akşam saatlerinde Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki B.S. akıntıya kapıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgede bulunan tüm ekipler bölgeye sevk edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden B.S. (14) serinlemek için suya girdi. B.S., bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.

MURAT NEHRİ'NDE ARAMA ÇALIŞMALARI 1 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Kurtarma ekiplerinin B.S.'yi arama çalışmaları bugün de sürüyor. Yakınları bölgeden gelecek güzel haberleri beklemeye devam ediyor.