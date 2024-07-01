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Nevşehir'de torun dehşeti! Üvey dedesini öldürdü, babaannesini yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Nevşehir&#039;de torun dehşeti! Üvey dedesini öldürdü, babaannesini yaraladı
Nevşehir, Cinayet, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Nevşehir'de E.Y. ile babaannesinin birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında tartışma çıktı. Genç, üvey dedesini bıçaklayarak öldürdü babaannesini ise yaraladı. Polis şüpheli ve iki yakınını gözaltına aldı.

Nevşehir'de meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki E.Y.  ile babaannesi A.Y. (72) ve dini nikahla yaşadığı Necmettin Eşsiz (74) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y, Necmettin Eşsiz ve kendilerini ayırmaya çalışan babaannesi A.Y'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Nevşehir'de torun dehşeti! Üvey dedesini öldürdü, babaannesini yaraladı - 1. Resim

BABAANNESİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Eşsiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y'nin tedavisi sürüyor.

POLİSE TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı E.Y, olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayın ardından E.Y. ve babası Ali Y. ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ve gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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