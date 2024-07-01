Nevşehir'de torun dehşeti! Üvey dedesini öldürdü, babaannesini yaraladı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 1 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 16:53 - Güncelleme:

Nevşehir, Cinayet, Polis, Haber

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Nevşehir'de E.Y. ile babaannesinin birlikte yaşadığı Necmettin Eşsiz arasında tartışma çıktı. Genç, üvey dedesini bıçaklayarak öldürdü babaannesini ise yaraladı. Polis şüpheli ve iki yakınını gözaltına aldı.