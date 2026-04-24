TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan resepsiyonunda terörsüz Türkiye sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, belirlenen yol haritasına dikkat çekti.

Esma Altın ANKARA - Numan Kurtulmuş, bu yol haritasını takip ederek en kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

"ZAMANI YAYILMIŞ BİR DURUM"

Silah bırakma sürecine de değinen Kurtulmuş, "Örgütün silahları bırakması konusunda zamanı yayılmış bir durum var" ifadelerini kullandı. Sürecin daha hızlı ilerleyebileceğine işaret eden Kurtulmuş, "Örgütün silahları bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı süreç çoktan sonuçlanmıştı" dedi.

"BİR AN EVVEL OLMASI GEREK"

Sürece ilişkin net bir takvim vermeyen Kurtulmuş, "Burada bir takvimden ziyade herkesin, görüşlerini belirtmiş siyasi partilerin bir an evvel niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymaları ve bunu da kamuoyu ile paylaşmaları gerekir. 'Bugün' ya da 'şu gün' diyemem ama bir an evvel olması gerektiğinin altını çizebilirim" ifadelerini kullandı.



