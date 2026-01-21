Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattında düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınır hattındaki izinsiz gösterilere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki provokatif gösteriler sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın aralarında bulunduğu grup, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılmış, daha sonra sınıra doğru yürümek isteyen gruba güvenlik güçlerince izin verilmemişti. Bir süre bekleyen grup, ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi semt pazarına yürümüştü.

Hatimoğulları ve Bakırhan ile bazı milletvekilleri, Nusaybin'deki parti binasına geçmiş, gruptan bazıları ise terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını taşıyarak, sınıra yakın bölgede izinsiz gösteri yapmak istemiş, tel örgülere zarar vermişti. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen dağılmayan ve taş atan gruba tazyikli suyla müdahale edilmiş, ilçe merkezinde de terör örgütü lehine slogan atan ve sınıra doğru yürümek isteyen gruba izin verilmemişti.

