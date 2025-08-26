Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı...

Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antikacı, Fethiye, Ticaret, Çanakkale, İzmir, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gençliğinde Karadere köyünde oğlak çobanlığı yapan 53 yaşındaki Muammer Aşık, bugün binlerce eski eşyayı alıp sattığı antikacı dükkânıyla dikkat çekiyor. Antikaya ilgisi ise Fethiye’de oğlak satmaya gittiğinde otellerde gördüğü eski eşyalarla başladı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Bostancı geçişindeki iş yerinde, eski halı ve kilimlerden cam ve toprak kaplara kadar binlerce eşyayı satışa sunan Muammer Aşık, eski eşyaları daha çok köylerden topladığını söyledi.

Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı... - 1. Resim

“EŞYALARI KÖYLERDEN TOPLAYIP FETHİYE’YE GÖTÜRDÜK”

Çocukluğunda oğlak çobanlığı yaptığını anlatan Muammer Aşık, "Çocukluğum Burhaniye Karadere köyünde geçti. Ailem hayvancılık yapıyordu. Çobanlıkla hayatını idame ediyordu ailemiz.

Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı... - 2. Resim

Babamın ticaretle ilgili merakı vardı. Kamyonculuk yapıyordu. Köyde oğlak çobanlığı dahi yaptık biz. Oğlak çobanlığından sonra, ne yapalım ne edelim diye düşünürken, oğlaklar Fethiye tarafında güzel satılıyormuş diye duyduk. Oğlakları satmak için oraya götürdük. Orada otellerde eski eşyaların alınıp satıldığını gördük.

Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı... - 3. Resim

Gelip burada eski eşyaları köylerden toplayıp Fethiye'ye götürdük. Orada, otellerde bu eski eşyaların alınıp satıldığını veya dekoratif olarak kullanıldığını görünce, ben de bunları toplamaya başladım.

Oğlak çobanıydı, antikacı oldu! Her şey Fethiye'ye gitmekle başladı... - 4. Resim

Bu eşyalardan köylülerde de çok vardı. O eşyaları toplayıp oralara değerlendirmek amacıyla götürdük. Sonra antikacı olarak işimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'daYemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hastaneyi ayağa kaldırdılar! Doktordan hasta yakınına skandal sözler: Seni paramparça ederim - GündemDoktordan hasta yakınına: Seni paramparça ederimİhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobil - Gündemİhlas'tan Kırgızistan'a 30 otomobilMalazgirt'e damga vuran kareler! Bahçeli, DEM Partili başkanla oturdu; MHP paylaştı - GündemGözler yanındaki isimdeydi... MHP paylaştıBitlis'te dikkat çeken anlar! Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti - GündemHerkes o ana kilitlendi! 2 türkü dinlettiler"Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi Kore"de kaydedildi! Röportajın ortasında havaya ateş açtı: Herkesin canını alacağım - GündemHavaya ateş açtı: Herkesin canını alacağım!Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi - GündemYemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...