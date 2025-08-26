Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçmişte menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı bazı sorunlarla magazin gündeminden düşmemişti.

Eşi Samar Dadgar, ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiğini ve kaynanası Kadriye Deniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti.

SÜRPRİZ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle yaşadığı kavgaların ardından şimdi de sürpriz bir imaj değişikliğiyle magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü isim, uzattığı sakallarıyla dikkat çekti. Yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına “Yeni karaktere doğru adım adım!” notunu düşerek, yeni bir projenin sinyallerini verdi.