Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı
Magazin Haberleri

Ailesiyle yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, son imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Ünlü ismin yeni görünümü, hayranlarından yoğun yorum aldı.

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, geçmişte menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı bazı sorunlarla magazin gündeminden düşmemişti.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı - 1. Resim

Eşi Samar Dadgar, ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edildiğini ve kaynanası Kadriye Deniz’den şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı - 2. Resim

SÜRPRİZ İMAJ DEĞİŞİKLİĞİYLE MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle yaşadığı kavgaların ardından şimdi de sürpriz bir imaj değişikliğiyle magazin gündeminde yer aldı.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemdeydi... Özcan Deniz imaj değiştirdi: Son haline yorum yağdı - 3. Resim

Ünlü isim, uzattığı sakallarıyla dikkat çekti. Yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına “Yeni karaktere doğru adım adım!” notunu düşerek, yeni bir projenin sinyallerini verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

