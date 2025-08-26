Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti

Sunduğu programlar ve rol aldığı dizi-film projeleriyle tanınan Okan Bayülgen, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlarla bir söyleşiye katılan Bayülgen, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

"BEN DE BİR SÜREDİR EMEKLİYİM"

Ünlü sunucu, gelen bir soru üzerine emekli maaşını açıkladı. Bayülgen, “Ben de bir süredir emekliyim. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)” diyerek maaşını açıklamış oldu.

Sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.