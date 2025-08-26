Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti

Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Muhabbet Kralı’ programıyla adından söz ettiren Okan Bayülgen, katıldığı söyleşide emekli maaşını açıkladı. Sözleri kısa sürede gündem oldu.

Sunduğu programlar ve rol aldığı dizi-film projeleriyle tanınan Okan Bayülgen, bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi.

Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti - 1. Resim

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlarla bir söyleşiye katılan Bayülgen, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.

Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti - 2. Resim

"BEN DE BİR SÜREDİR EMEKLİYİM"

Ünlü sunucu, gelen bir soru üzerine emekli maaşını açıkladı. Bayülgen, “Ben de bir süredir emekliyim. Bir de ben en düşükten emekliyim. (16 bin 881 TL)” diyerek maaşını açıklamış oldu.

Okan Bayülgen emekli maaşını açıkladı! Rakam duyanları şoke etti - 3. Resim

Sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

