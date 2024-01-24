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    Oğlu karne günü dehşeti yaşamıştı, acılı baba isyan etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Erzurum'da, lise öğrencisi Alperen Vatandaş, karne günü akranlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Kasığından yaralanan Alperen, hayati tehlikeyi atlattı ama babası isyan etti. Yetkililere seslenen acılı baba, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı, suçlular da cezasını bulmalı" dedi.

    Oğlu karne günü dehşeti yaşamıştı, acılı baba isyan etti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erzurum’un Aziziye ilçesinde, karne günü liseli öğrencilerden oluşan iki grup arasında 'omuz atma' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 11’inci sınıf öğrencisi Alperen Vatandaş kasığından bıçaklandı.

    Olay sonrası aşırı kan kaybı yaşayan Alperen Vatandaş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Alperen'i bıçakladığı iddia edilen 17 yaşındaki L.K. ve iki şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    'İNSAN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

    Baba Abdulmecit Vatandaş, çocuğunun bir an önce iyileşip hastaneden çıkmasını beklediklerini belirterek, "İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililer bu anlamda ciddi önlemleri almalı. Suçlular da cezasını bulmalı. Benim çocuğumun hiçbir suçu günahı yokken bu hale geldi" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Erzurum
    Haberler > Gündem > Oğlu karne günü dehşeti yaşamıştı, acılı baba isyan etti
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