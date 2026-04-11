Öğretmen maaşları ve ödeneklerinden rızaları dışında para kesildiği, emekli öğretmenlerin ise çalışıyormuş gibi gösterildiği iddia edildi. Antalya merkezli operasyonda ortaya çıkan usulsüzlükler soruşturmaya konu olurken, toplam 52 milyon TL kamu zararı tespit edildi.

Antalya’da 52 milyon 344 bin 670 TL’lik kamu zararına yol açan 3’ü kamu görevlisi 46 şüpheliye 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin TL bedelin alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473 TL’lik ödeme sağlandığı, emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248 TL’lik kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneğinden de sahte tahakkuk oluşturulması suretiyle 1.389 TL bedelin alındığı belirlendi.

Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek sağlanması için verilen devlet desteğinin sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturularak, şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

52 MİLYONLUK VURGUN

Bu yöntemle 51 milyon 336 bin 618 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı olarak kullanıldığı iddia edilirken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670 TL olduğu belirtildi.

