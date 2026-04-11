Öğretmen maaşlarından 52 milyon liralık vurgun! Sahte kayıtlarla kamuyu zarara uğrattılar
Öğretmen maaşları ve ödeneklerinden rızaları dışında para kesildiği, emekli öğretmenlerin ise çalışıyormuş gibi gösterildiği iddia edildi. Antalya merkezli operasyonda ortaya çıkan usulsüzlükler soruşturmaya konu olurken, toplam 52 milyon TL kamu zararı tespit edildi.
- Okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin TL alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturarak 13 bin 473 TL ödeme sağlandığı belirlendi.
- Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248 TL'lik kamu kaynağının usulsüz kullanıldığı tespit edildi.
- Eğitim hazırlık ödeneğinden sahte tahakkukla 1.389 TL alındığı saptandı.
- Meslek lisesi öğrencileri için stajyer bulunduran işletmelere verilen devlet desteğinin sahte öğrenci kayıtları ve işletmelerle 51 milyon 336 bin 618 TL'sinin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.
- Soruşturma kapsamında toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670 TL olduğu belirtildi.
Antalya’da 52 milyon 344 bin 670 TL’lik kamu zararına yol açan 3’ü kamu görevlisi 46 şüpheliye 8 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin TL bedelin alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473 TL’lik ödeme sağlandığı, emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248 TL’lik kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneğinden de sahte tahakkuk oluşturulması suretiyle 1.389 TL bedelin alındığı belirlendi.
Sahte diploma ve e-imza skandalı deşifre oldu! Hukukçu, mühendis, öğretmen... İşte o isimler
Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek sağlanması için verilen devlet desteğinin sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturularak, şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.
Diploma sahtekârıyla konuştuk! Operasyonlar engel olmadı, fiyatlara zam yaptı! “YÖK, ÖSYM, ÖBS… Hepsine giriyoruz”
52 MİLYONLUK VURGUN
Bu yöntemle 51 milyon 336 bin 618 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı olarak kullanıldığı iddia edilirken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670 TL olduğu belirtildi.