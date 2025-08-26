Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti

Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'da arkadaşlarıyla gölete balıklama atlayan 16 yaşındaki genç, boynunu toprak zemine çarptı. 15 gün sonra hastanede hayatını kaybeden gencin çakıldığı anlara ait görüntüsü ortaya çıktı.

Isparta'da serinlemek isteyen gençlerin eğlencesi korkunç bir şekilde son buldu.

BOYNUNU ZEMİNE ÇARPTI

10 Ağustos'ta Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyündeki gölete giden 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, gölete balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı.

Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti - 1. Resim

GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç adam günler süren bekleyişin ardından geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti - 2. Resim

KAHREDEN ANLAR KAMERADA

Karaaslan'ın cenazesi 25 Ağustos Pazartesi günü köyünde toprağa verildi. Öte yandan yaralandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzmanı uyardı: 'Tatil dönüşü sendromuna' dikkatHedef Şampiyonlar Ligi! İşte Fenerbahçe’nin Benfica maçı kamp kadrosu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'ten ne mesaj verecek? - GündemErdoğan: Bu sefer başaramayacaklar!Ekrem İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltında - Gündemİmamoğlu çiftinin avukatı gözaltında!İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıda - GündemBarajlar alarm veriyor! Kuraklık da susuzluk da kapıdaGöle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etmişti! AK Parti'ye geçecek mi? İlk defa cevapladı - GündemAK Parti'ye geçecek mi? İlk defa cevapladıEvinden paket paket uyuşturucu çıktı! Torbacının savunması güldürdü - GündemTorbacıdan güldüren savunma!Süreç komisyonunun ardından bir ilk! DEM heyeti İmralı'ya gidiyor - GündemKomisyonun ardından bir ilk! DEM, İmralı'ya gidiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...