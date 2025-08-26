Ölüme atlayış anbean kamerada! Balıklama daldı, zemine çakılan genç hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Isparta'da arkadaşlarıyla gölete balıklama atlayan 16 yaşındaki genç, boynunu toprak zemine çarptı. 15 gün sonra hastanede hayatını kaybeden gencin çakıldığı anlara ait görüntüsü ortaya çıktı.
Isparta'da serinlemek isteyen gençlerin eğlencesi korkunç bir şekilde son buldu.
BOYNUNU ZEMİNE ÇARPTI
10 Ağustos'ta Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyündeki gölete giden 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, gölete balıklama atlayarak boynunu toprak zemine çarptı.
GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Karaaslan, çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç adam günler süren bekleyişin ardından geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
KAHREDEN ANLAR KAMERADA
Karaaslan'ın cenazesi 25 Ağustos Pazartesi günü köyünde toprağa verildi. Öte yandan yaralandığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun gölete balıklama atladığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar