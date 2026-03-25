Ramazan Bayramı sonrası için vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, çok sayıda kişinin telefonuna "HGS borcunuz var" mesajı attı. Dolandırıcıların bu mesajlardaki bağlantılarla kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini belirten uzmanlar, uyardı.

Dolandırıcılar Ramazan Bayramı tatilinde şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşları hedef aldı. Bayram sonrasında çok sayıda vatandaşın telefonuna, "HGS hesabınızda ödenmemiş geçiş ücreti tespit edilmiştir" mesajları gönderildiği belirlendi. Dolandırıcılar “Son ödeme tarihi" vurgusuyla vatandaşların panik olmasına neden oldu.

Onlarca kişinin telefonuna SMS geldi! Dolandırıcılardan 'bayram' sonrası tuzağı

BAYRAMDA HGS TUZAĞI

Avukat Sıla Doğan Selvi, bayram tatili dönüşünde vatandaşların telefonuna "HGS borcunuz var", "ödeme yapmazsanız ekstra ceza kesilecek", "yasal yaptırım uygulanacak" şeklinde mesajlar gönderildiğini belirterek uyardı.

“SABİT HATTAN ATILMIŞ”

Selvi, bazı vatandaşların bu sahte mesajlarda bulunan bağlantılara tıklayarak, kredi kartı bilgilerini paylaştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Geçenlerde bir müvekkilimizin telefonuna böyle bir mesaj gelmiş. Kendisi panikleyip hemen linke tıklamadan önce bizi aradı. 'Telefonuma böyle bir mesaj geldi, mesajı size iletiyorum, inceler misiniz?" şeklinde. Mesaja ilk başta baktığımızda, zaten numaranın herhangi bir yasal numaradan olmadığını, normal sabit bir hattan atıldığını gördük. Mesajın içerisinde kesinlikle yasal olmayan 'Hakkınızda hukuki süreç başlatılacaktır, yasal işlemler başlatılacaktır' gibi ibarelerin olduğunu gördük. Aslında bu tarz şeyler, bu mesajların sahte olduğunu gösteren kelimelerdir.

“RESMİ KURUMLAR SMS İLE ÜCRET TALEP ETMEZ”

Avukat Selvi “Resmi kurumlar, SMS ve mail yoluyla ücret talep etmez ya da para cezası kesileceğini bildirmez. PTT'nin uygulamasıyla size tebligat gelebilir, e-Devlet'inizi, banka hesaplarınızdan mobil ödemelerinizi kontrol edin ve gelen mesajlara hiçbir şekilde tıklamayın” diyerek uyardı.

“İNTERNET SİTELERİNİ TAKLİT EDİYORLAR”

Dolandırıcıların yapay zeka teknolojilerini kullanarak resmi kurumların internet sitelerini birebir taklit edebildiklerine dikkat çeken Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir ise "Vatandaşların bu mesajlara kesinlikle olumlu veya olumsuz bir dönüş yapmamaları lazım. Saldırganlar o numaranın aktif olup olmadığını da tespit ediyorlar, siz oraya dönüş yaptığınızda. Dolayısıyla onların veri tabanlarında bu numaranın aktif olarak kullanıldığını da anlayabiliyorlar. Yaşlılarımızın özellikle bu art niyetli mesajlara karşı dikkatli olmaları lazım” dedi.

