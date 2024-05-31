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Osmaniye'de korku dolu anlar! Konteyner kent alevlere teslim edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye, Yangın, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de bir konteyner kentte yangın çıktı. Beşi tamamen, üçü kısmen zarar gören konteynerlerde ölen yada yaralanan olmadı. 

6 Şubat felaketinden etkilenen Osmaniye'de yangın paniği yaşandı. Karaçay konteyner kentinde öğle saatlerinde yangın çıktı. 

Henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Osmaniye'de korku dolu anlar! Konteyner kent alevlere teslim edildi - 1. Resim

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 5 konteyner tamamen, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü.

Osmaniye'de korku dolu anlar! Konteyner kent alevlere teslim edildi - 2. Resim

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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