Otizmli kaynaştırma öğrencisi Asil Ahmet Kurt'un öğretmenleri tarafından dışlanması sosyal medyayı salladı

Otizmli oğlu Asil Ahmet Kurt'u anaokulu kaynaştırma sınıfına gönderen anne Ezgi Desovalı, mezuniyet töreninde gördükleri karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Oğlunun etkinliklere alınmadığını, arkadaşlarıyla dans ettirilmediğini ve dışlandığını gören anne Desovalı, sosyal medya hesabından isyan etti.

Türkiye, Ezgi Desovalı kullanıcı adlı Instagram hesabının paylaşımıyla çalkalanıyor. Ezgi Desovalı adlı anne, oğlu Asil Ahmet Kurt'un anaokulu kaynaştırma öğrencisi olduğunu ve eğitimciler tarafından dışlandığını söyledi.

OTİZMLİ MİNİK ASİL AHMET MEZUNİYET TÖRENİN ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DIŞLANDI

Desovalı çiftinin çocukları Asil Ahmet Kurt, bir anaokulu kaynaştırma öğrencisi. Daha iyi ilerleme yakalamak için anaokulundan önce iyi eğitim alması gereken Asil Ahmet'in sene boyunca yaşadıkları annesi tarafından sosyal medyada anlatıldı.

Anne Ezgi Desovalı, otizmli oğlunun mezuniyet töreninde gördükleri karşısında şoke oldu. Oğlunun törendeki her hangi bir etkinlikte yer almadığını gören anne Desovalı, daha sonra fark ettiği öğretmenleri adını bile bilmiyor.

MİNİK AHMET'İN YAŞ OLARAK SON SENESİYDİ

Anaokulu kaynaştırma sınıfında oğlunun dışlandığını fark eden anne, oğlunun mutlu olması için tribünde bir süre birlikte dans ettiler. Arkadaşları grup halinde dans ederken, Asil Ahmet'in dışlanması sosyal medyayı salladı.

Ayrıca anne Ezgi Desovalı açıklamasında, "Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula ( rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye." ifadelerine yer verdi.

İşte acılı annenin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşım;

"Değerli arkadaşlarım,

Şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum.

Ve bilin ki sadece özet geçiyorum.

Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir.

Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum.

Okul değiştirdik.

Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım.

Ne istedilerse yaptık.

Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım.

Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım.

Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula (rehabiiltasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda.

Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye.

Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik.

Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş.

Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı.

Bıktım artık başkalaştırılmaktan...

Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların..

Sesimi duyurmama yardım eder misiniz?"