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Otomobilin altında kalan çocuk kazanın şokuyla kalkıp böyle yürüdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye’de otomobilin altında kalan 11 yaşındaki çocuk, kazanın şokuyla aracın altından çıkıp yürümeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa çarpan araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Ümraniye’de 3 Nisan tarihinde saat 17.30 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, 11 yaşındaki Yunus Emre Bozdemir’e çarparak altına aldı.

BİR ANDA YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Otomobilin altında kalan çocuk bir süre sürüklendi ardından kazanın şokuyla bir anda otomobilin altından çıkarak yürümeye devam etti. Araç sürücüsü, çarptığı çocuğa ‘Acı var mı?’ diye sordu. Çocuğun, ‘yok’ demesi üzerine ise aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralanan çocuğun hastanede tedavisi devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın çocuğu altına aldığı, çocuğun kazanın şokuyla otomobilin altından çıkarak yürüdüğü, araç sürücüsünün yanına geldiği, ardından otomobiline binerek uzaklaştığı yer alıyor.

"AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE BASIP GİTMİŞ"

Yunus Emre Bozdemir’in babası Abdulbaki Bozdemir, “Oğluma bir şahıs arabayla vurup kaçıyor. Gri renkli bir arabaydı. Plakasını alamadık. Kamera görüntülerini aldık. Oğluma soruyor ‘acı var mı’ diye. O da ‘yok’ diyor. Kendisi ambulans çağırmak yerine kaçıp gidiyor. Şikayetçiyim, bir an önce yetkililerden şahsın bulunmasını istiyorum. Oğlumun kolunda kırık var. Dalağında yaralar var. Şu anda müşahede altında bekliyor. Doktorların demesine göre bir ay daha yatacak gibi” diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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