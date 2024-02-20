Özgür Özel, Hulusi Akar'a 10 bin lira tazminat ödeyecek

Geçen yıl TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'nın eksik olduğunu söyleyen ve okunmayan kısımların o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akar'a 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

10 Nisan 2023'te yapılan TCG Anadolu'nun hizmete girme töreninde o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, Deniz Harp Okulu Marşı'nın eksik okunduğuna yönelik iddiada bulundu.

Marştaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'ın talimatıyla çıkarıldığını, "Atatürk'ün ismine bile tahammül edemediğini" öne süren Özel hakkında dava açıldı. Özel'in açıklamalarıyla Akar'ın kişilik haklarını ihlal ettiği kaydedilerek 100 bin lira manevi tazminat istendi.

10 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada söz alan Akar'ın avukatı, davalı tarafın ısrarlı beyan ve davranışlarıyla müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak, manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Özel'in avukatı ise müvekkilinin beyanlarının siyasi eleştiri mahiyetinde olduğunu öne sürerek, davanın reddini istedi. Hakim Fatih Ulu, davanın kısmen kabulüyle Özel'in Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.