Özgür Özel neden erken seçim için karar değiştirdi? CHP kulislerinde devrilme korkusu iddiası

Erken seçime karşı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in karar değiştirmesi gündem oldu. Özgür Özel'in Meclis'te yaptığı konuşmada "2 ay sonra seçim yapalım" demesinin perde arkası ortaya çıktı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu ittifakından çekindiğini yazdı. Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç da "“Erken seçim talebimiz yok” diyen yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, n’oldu da geçen hafta fikir değiştirip “2026’da erken seçim” dedi." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aylarca yaptığı "erken seçim talebim yok" açıklamalarının ardından ağız değiştirdi. Özel, "Ben Özgür Özel olarak erken seçim istiyorum" sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısının perde arkasını köşesine taşıdı.

1,5 AY İÇİNDE 3 KERE 'ERKEN SEÇİME HAYIR' DEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, nisan ve mayıs aylarında yaptığı açıklamalarda erken seçim gündemine karşı çıkmıştı. Erken seçimin doğru olmadığını ileri süren Özel, kendisinin de böyle bir talebi olmadığını vurguladı.

2 Nisan'da konuşan Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum." demişti.

CHP lideri 23 Nisan'da ise, "Ben, ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok." ifadelerine yer verdi.

17 Mayıs'ta vatandaşın karşısına çıkan Özel bir kez daha "31 Mart seçim sonuçlarını erken seçim çağrısı için araçsallaştırmayacağım. Çünkü meydanlarda söz verdim." diyerek erken seçime karşı çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL NEDEN KARAR DEĞİŞTİRDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Haziran’da "1.5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. Ben Özgür Özel olarak erken seçim istiyorum" ifadeleriyle milyonları hayrete düşürdü.

Dün ise Meclis’te konuşan Özel, süreyi daha da kısalttı ve "Yarın karar alalım, iki ay sonra seçim olsun" dedi.

Peki Özel'in karar değişikliğinin arkasındaki gerçek ne?

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP kulislerinden elde ettiği bilgiyi Hürriyet'teki köşesine taşıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylül ayındaki kurultayda birlikte yiyeceği yemeği işaret eden Selvi, "CHP kulislerini yokladım. En büyük neden olarak eylüldeki kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlaşma gösteriliyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşeceği, birlikte yemek yiyecekleri, eylül kurultayında güçbirliği yapacakları haberleri üzerine Özgür Özel’in paniklediği ifade ediliyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu güçbirliği yaptığı taktirde Özgür Özel’i devirebilir mi? Devirirler. Böyle bir ihtimal var mı? Tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi için başlamış bir çalışma yok ama burası CHP, her şey olabilir." ifadelerine yer verdi.

YÜCEL KOÇ: ÖZGÜR ÖZEL, N'OLDU DA GEÇEN HAFTA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan, Türkiye gazetesi yazarı Yücel Koç da "Erken seçim hedefi" başlıklı bugünkü köşe yazısında Özgür Özel'in kararına değindi.

Yücel Koç'un yazısındaki bölüm şöyle:

En sonda söyleyeceğimi, en başta aktarayım…

Dikkatimi çeken iki önemli notum var;

İlki, Sinan Ateş cinayeti üzerinden yürütülen siyasi operasyon.

Kritik Mayıs 2023 seçimleri öncesi, 30 Aralık 2022’de işlenen bu cinayetin, bir yıl öncesinde eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği “Siyasi cinayetler olabilir” ifadesi ile ilgisi var mıydı?

Malum, Kılıçdaroğlu bu lafı etti, sonra kulağının üstüne yattı.

Geçtiğimiz gün de Sinan Ateş cinayeti davasının görüldüğü duruşma salonundaydı!

Kafama takılan ikinci husus, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra muhalif isimlerin dillendirdiği ‘2026’da erken seçim’ kampanyası.



Hitap ettiği kesim bunu söylerken “Erken seçim talebimiz yok” diyen yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, n’oldu da geçen hafta fikir değiştirip “2026’da erken seçim” dedi.



Ve bu açıklamanın akabinde, FETÖ’nün güçlü kalelerinden Kayseri’de patlak veren yeni Gezi provası, önümüzdeki süreçte olacakların işareti miydi?