Özgür Özel, “Seçim kabinesi” olarak nitelendirilen yeni ekibini belirlerken İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde ismi geçen milletvekilleri Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ile Turan Taşkın Özer’e yeniden görev verdi.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultayı’nın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) belli oldu.

Dün yeni Parti Meclisi (PM) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Genel Merkez binasında ilk toplantısını yapan Genel Başkan Özgür Özel, “Seçim kabinesi” olarak nitelendirilen A Takımı’nı belirledi. Özel’in listesinde, İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde isimleri geçen şaibeli isimlere yeniden yer verildi.

İŞTE İSİM İSİM YENİ GÖREVLER

Özgür Özel, PM toplantısında MYK listesini açıkladı. Önceki dönemde yedi kişiden oluşan idari MYK, yeni dönemde 18’e çıkarıldı. Buna göre CHP Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke getirilirken, Yurt İçi Örgütlenmeden Ensar Aytekin, Yurt Dışı Örgütlenmeden Nurhayat Altaca Kayışoğlu sorumlu oldu.

Yerel Yönetimlerden Gökan Zeybek, Seçim İşlerinden Gül Çiftçi, Hukuk İşlerinden Gökçe Gökçen sorumlu olacak. İBB ve Beşiktaş iddianamelerinde isimleri rüşvet iddialarıyla anılan Özgür Karabat, İdari ve Mali İşler görevine, Burhanettin Bulut ise Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam edecek.

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları Evrim Rızvanoğlu’na, İnsan Hakları Mustafa Sezgin Tanrıkulu’na, Kurumsal ve Siyasi Partilerle İlişkiler Serkan Özcan’a, Dış Politika Namık Tan’a, Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele Deniz Yavuzyılmaz’a, İşçi ve Emek Büroları Ulaş Karasu’na, İşveren ve STK İlişkileri Bihlun Tamaylıgil’e, Millî Savunma Politikaları Yankı Bağcıoğlu’na, Ekonomi Politikaları Güldem Atabay’a verildi.

Deniz Yücel’den boşalan parti sözcülüğüne ise Zeynel Emre getirildi.

12 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Önceki dönemde görev alan 12 isim yeni yönetime alınmadı. Önceki MYK’da yer alan Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz, Aylin Nazlıaka, Murat Bakan, Erhan Âdem ve Necati Yağcı, yeni dönemde MYK’da yer almadı.

CHP kurmayları, Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında üyelere ilk mesajının “Geçen dönem zor bir dönem geçirdik. Yine zorlu bir dönem bizi bekliyor” olduğunu aktardı.

ÖZER YENİDEN YDK BAŞKANI OLDU

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), dün gerçekleştirdiği toplantıda yeni yönetimini belirledi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda Turan Taşkın Özer, oy birliği ile yeniden YDK Başkanı seçildi. Ayça Akpek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri oldu.

