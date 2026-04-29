CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ayaş Kaymakamı hakkında başlatılan süreçte İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’nin müdahalesini “devlet adamlığı” olarak değerlendirerek her iki isme teşekkür etti.

BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığı ve tenzil-i rütbeyle Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.

Özel, “Ben normalde burada o Ayaş Kaymakamı’nı böyle batırıp, ezip ezip, sonra da dönüp İçişleri Bakanına, Ankara Valisine bir sürü şey söyleyebilirdim.

Özgür Özel'den İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ne övgü: Görevlerini devlet adamı gibi yaptılar

Şimdi söyleyemem, çünkü hadsizliğe anında müdahale eden Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi çalışmıştır.

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül

İçişleri Bakanı, kendisinin birçok uygulamasıyla ilgili eleştiri hakkım saklı olmak üzere, Ayaş Kaymakamı’na soruşturma açıp onu tenzil-i rütbeyle yolladığında bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı’na ve Ankara Valisi’ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Doğruya doğru derim. Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

