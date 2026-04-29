Özgür Özel'den İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi'ne övgü: Görevlerini devlet adamı gibi yaptılar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ayaş Kaymakamı hakkında başlatılan süreçte İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’nin müdahalesini “devlet adamlığı” olarak değerlendirerek her iki isme teşekkür etti.
- Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldı.
- Muharrem Eligül, tenzil-i rütbeyle Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durum üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e teşekkür etti.
- Özel, kendisinin birçok uygulamasıyla ilgili eleştiri hakkını saklı tutmakla birlikte, bakan ve valinin müdahalesini takdir etti.
- Özel, bakan ve valinin görevlerini devlet adamı gibi yaptığını belirtti.
BERAT TEMİZ- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında, sosyal medya paylaşımları sebebiyle Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığı ve tenzil-i rütbeyle Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin’e teşekkür etti.
CHP'de dikkat çeken karar! İhraç edilenler için dönüş yolu açıldı
Özel, “Ben normalde burada o Ayaş Kaymakamı’nı böyle batırıp, ezip ezip, sonra da dönüp İçişleri Bakanına, Ankara Valisine bir sürü şey söyleyebilirdim.
Şimdi söyleyemem, çünkü hadsizliğe anında müdahale eden Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi çalışmıştır.
İçişleri Bakanı, kendisinin birçok uygulamasıyla ilgili eleştiri hakkım saklı olmak üzere, Ayaş Kaymakamı’na soruşturma açıp onu tenzil-i rütbeyle yolladığında bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı’na ve Ankara Valisi’ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Doğruya doğru derim. Kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.