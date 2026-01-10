Merkezefendi Belediyesi tarafından Selçukbey Mahallesi’nde yaptırılan Atatürk Bilim Merkezi yarın açılacak. Merkezin açılışı kurdelesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel kesecek. Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunacak Özel daha sonra aynı noktada saat 14.00'te vatandaşlara seslenecek.

Özgür Özel'e açılış öncesinde Merkezefendi Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki'den uyarı geldi. Özgür Özel’e ithafen yazılı açıklama yapan Aki, "Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Atatürk ve Bilim' ismini taşıyan tesisin açılış programı öncesinde; bir Belediye Meclis Üyesi sorumluluğuyla, partililerinizin size aktarmadığı hayati gerçekleri paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Aki açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İnşaatına başlandığında yapı ruhsatı dahi bulunmayan bu bina, ancak 7 yılda tamamlanabilmiştir. Bina şaibeli bir şekilde yükselmiştir. Genel Başkan, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımlarına dikkat etmenizi istirham ediyorum. Henüz yargıya intikal etmemiş olsa da, bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler olduğuna dair ciddi şikayetler mevcuttur. Tüm bu iddiaların üzerini örtmek için sizi bu açılışa alet etmek istemektedirler. Amaçları, şahsınızın katılımıyla bu şaibeli süreci temize çıkarmaktır. Sizi, kendi hatalarını ve skandallarını kapatmak adına düzenlenen bu programa karşı dikkatli olmaya davet ediyor; gerçeklerin üzerinin siyasi bir gövde gösterisiyle örtülmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum"